(VIDEOS) Protesta en España frente a la embajada de Estados Unidos por la intervención en Venezuela

La manifestación en Madrid denunció una “agresión imperialista” y reclamó la salida de la administración Trump de Venezuela. Hubo otra marcha en Barcelona.

Una nutrida concentración se realizó este domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para condenar la "agresión imperialista contra Venezuela" tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense sobre Caracas. La protesta exigió además la retirada de la administración de Donald Trump del país sudamericano.

Durante el acto se corearon consignas como "Fuera yankees de América Latina", "esa embajada está ensangrentada", "OTAN no, bases fuera" y "no queremos, no nos da la gana, ser una colonia norteamericana". También se exhibieron carteles con mensajes como "Trump agresor", "Estados Unidos agresor" y "Boicot a Estados Unidos", junto a banderas venezolanas. La concentración ocupó casi una manzana de la calle Serrano, donde se encuentra la sede diplomática estadounidense, y se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Gran manifestación en Madrid en este momento frente a la Embajada de los Estados Unidos exigiendo la liberación inmediata del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de Maduro. pic.twitter.com/ozqE3yKkXw

— Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) January 4, 2026

La movilización reunió a migrantes latinoamericanos, descendientes de distintas diásporas y militantes políticos, y estuvo acompañada por música andina interpretada con instrumentos tradicionales. Los organizadores subrayaron el carácter pacífico de la protesta y su eje en la defensa de la soberanía venezolana y el rechazo a la intervención militar.

Entre los participantes estuvieron la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, quienes expresaron duras críticas a la actuación de Washington y a la respuesta del Gobierno español y de la Unión Europea: Santiago denunció una "grave violación del derecho internacional" y advirtió sobre el precedente que supone la captura de un jefe de Estado en ejercicio, mientras que Belarra calificó la intervención como una "guerra por petróleo", reclamó el aislamiento internacional de la administración Trump y la salida de España de la OTAN.

Manifestación por Venezuela frente a la embajada de EEUU en Madrid:



????️ Diputada Ione Belarra: "Exigimos la ruptura de relaciones con EE.UU. El objetivo tiene que ser aislar a Trump que se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo" pic.twitter.com/KX2YP1yKpS

— Yennifer C Gómez (@RCarolinaY1990) January 4, 2026

Las protestas no se limitaron a la capital española, también se movilizaron los catalanes en Barcelona. Durante el fin de semana se registraron concentraciones frente a sedes diplomáticas de Estados Unidos en otras ciudades europeas, como París, Bruselas y Ámsterdam, donde organizaciones de izquierda y colectivos pacifistas denunciaron la intervención militar en Venezuela, reclamaron el respeto al derecho internacional y exigieron una respuesta más contundente de la Unión Europea.