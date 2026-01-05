(VIDEO) Donald Trump: vamos a dirigir al pais hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata

Lunes, 05 de enero de 2026.- En rueda de prensa realizada el sábado tres, en horas cercanas al medio día, luego de la intervención realizada en horas de la madrugada, en Venezuela y de la captura, extracción y secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, declaró el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en su residencia Mar e Lago, ubicada en La Florida, USA, Trump expresó con respecto a Venezuela: vamos a dirigir al país hasta que podamos hacer una transición segura, una transición segura, adecuada y sensata.No queremos estar envueltos con alguien que llegue y tener la misma situación que hemos tenido durante el último largo período de añosAsí que vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata.Tiene que ser sensata porque de eso es de lo que todo esto se trataQueremos paz, libertad y justicia para la gran gente de Venezuela y esto incluye a muchos venezolanos que ahora viven en los Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su tierra natal.No expresó como se va a manejar, como se va a efectuar, se va a llevar adelante, desde el punto de vista de los Estados Unidos, esa transición, ni quien los autorizó o les dió la potestad legal para realizar esta operación, esa faena que están llevando a cabo.Muchas preguntas, muchas interrogantes sin respuestas, quedaron en el aire.