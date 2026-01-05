(VIDEO) Donald Trump: vamos a dirigir al pais hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata

No queremos estar envueltos con alguien que llegue y tener la misma situación que hemos tenido durante el último largo período de años
Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata.
Tiene que ser sensata porque de eso es de lo que todo esto se trata
Queremos paz, libertad y justicia para la gran gente de Venezuela y esto incluye a muchos venezolanos que ahora viven en los Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su tierra natal.
No expresó como se va a manejar, como se va a efectuar, se va a llevar adelante, desde el punto de vista de los Estados Unidos, esa transición, ni quien los autorizó o les dió la potestad legal para realizar esta operación, esa faena que están llevando a cabo.
Muchas preguntas, muchas interrogantes sin respuestas, quedaron en el aire.