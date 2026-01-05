Foro Penal propone amnistía general para presos políticos en Venezuela

05-12-25.-La ONG Foro Penal planteó este domingo una amnistía general para los presos políticos en Venezuela como un "importante gesto" para "unificar a la población venezolana". Esto tras la captura, en la madrugada del sábado, de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación de Estados Unidos.El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, pidió "libertad inmediata, sin condiciones ni trucos" para los presos políticos. Mientras que el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, habló de una amnistía general, pero subrayó que sería "sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad"."Foro Penal está dispuesto a aportar lo necesario al respecto", manifestó Romero en su cuenta de X.Amnistía general para presos políticosLa organización cifra 863 los presos políticos en Venezuela hasta el 29 de diciembre pasado. De los cuales 757 son hombres y 106 mujeres, según un boletín difundido este domingo.Más temprano, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, afirmó que la "liberación inmediata de todos los presos políticos" es un paso "urgente" antes de una posible transición tras la captura de Maduro.El bloque opositor afirmó que "no hay transición sin reconciliación ni unidad nacional". Y alcanzar ambas cosas "requiere de la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución contra la dirigencia política".La mayoría de los presos políticos quedaron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. Esto en medio de una crisis desatada luego de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunciara fraude en los comicios que dieron la reelección a Nicolás Maduro, proclamado ganador por un ente electoral que no publicó los resultados desagregados de la contienda.En este contexto, más de 2.400 personas quedaron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía. Aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.Sin embargo, el Ejecutivo venezolano asegura que el país está "libre de presos políticos". Y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".