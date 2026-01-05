FANB exige a EE.UU. inmediata liberación del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores

El ministro para la Defensa de Venezuela, GJ Vladimir Padrino, ratificó este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está unida para exigir el retorno inmediato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

«Nicolás Maduro es el Presidente auténtico de Venezuela. Está secuestrado Nicolás Maduro y la primera dama y exigimos que sean liberados y que el mundo responda ante esta amenaza global», aseveró Padrino López.

Dijo que así como ocurrió en Venezuela puede suceder en cualquier otra nación.

Asimismo, llamó al pueblo se Venezuela a que retome sus actividades normales, el trabajo, así como las jornadas educativas. «La patria sigue en desarrollo».

Al mismo tiempo, aseveró que el 5 de enero se instalará la Asamblea Nacional como lo dicta la Constitución Bolivariana. Además, enfatizó que la Fuerza Armada está activa para la defensa de la independencia y defensa del país.

A continuación el comunicado íntegro: