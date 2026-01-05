Venezuela rinde honores a 32 combatientes cubanos fallecidos tras ataque de EE. UU.

«Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela. Nuestras condolencias al Pdte. Díaz Canel, al gobierno y al glorioso pueblo de Cuba. ¡Vuelen alto, combatientes! Su ejemplo queda sembrado en la tierra sagrada de Simón Bolívar como ejemplo de valentía y dignidad», expresó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

En su canal de Telegram, reposteó un comunicado oficial, donde señaló: «Los efectivos se encontraban en el país como parte de los convenios de cooperación y defensa mutua suscritos entre ambas naciones».

El Ejecutivo nacional calificó la acción militar estadounidense como un ataque «criminal e infame» que vulneró la soberanía territorial y segó la vida del personal que prestaba apoyo técnico y estratégico en la región.

A continuación el texto completo: