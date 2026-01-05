(VIDEO) Donald Trump amenaza con bombardear territorio colombiano y dar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenaza con bombardear territorio colombiano y dar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One y reproducidas por The New York Times, En tal sentido, el titular de la Casa Blanca acuso directamente a su homólogo de estar vinculado a la producción y venta de cocaína con destino a suelo estadounidense.

«Ahora tenemos un vecino muy enfermo, no es un vecino, pero está muy cerca de un vecino y eso ha sido así, está muy enfermo. Es Venezuela, Colombia está muy enferma también, regentado por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos y no lo va a estar haciendo por mucho tiempo. Déjame decirte que significa eso, no lo va a estar haciendo por mucho tiempo. Tiene una fábrica de cocaína, no lo va a estar haciendo por mucho tiempo».

Como resultado, Trump fue más allá al sostener, sin presentar pruebas, que Petro “tiene fábricas de cocaína” y al poner sobre la mesa una posible acción directa contra suelo colombiano, como el bombardeo ejecutado en Venezuela este 3 de enero de 2026.

Finalmente, al ser consultado sobre si Estados Unidos llevaría a cabo una operación contra Colombia, Trump respondió: “Me suena bien”.