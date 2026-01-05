"Superaremos, como pueblo y nación venezolana, esta situación", Fernando Soto Rojas en la AN

Fernando Soto Rojas en la AN

5 de enero de 2026.- "El país y el mundo atraviesan por una situación especial, compleja y exigente; ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) en un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui, enemigo principal del pueblo venezolano, de la región y del mundo, pero nuestro pueblo superará esta situación".



Con esta declaración, el diputado reelecto a la Asamblea Nacional, Fernando Soto, abrió este lunes la sesión de instalación del Parlamento para el período legislativo 2026-2031, en el marco de la incorporación de los diputados electos en los comicios celebrados en mayo de 2025.



Durante su intervención, Soto reiteró que "superaremos, como pueblo y nación venezolana, esta situación", a su vez que llamó a la unidad y a la solidaridad nacional e internacional para que "nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro regrese victorioso a Miraflores".



El parlamentario recordó que, ante los hechos denunciados, se activaron los mecanismos institucionales del Estado. "Ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos en un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista. Ante esta circunstancia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la designación de Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo superará esta situación", sostuvo durante su alocución.



Asimismo, Soto reiteró sus críticas al Gobierno estadounidense y rechazó lo que calificó como pretensiones hegemónicas. "El imperialismo históricamente ofrece la guerra y la oscuridad del fascismo. Pretenden ser fiscal, juez y policía del mundo, y desde la Venezuela bolivariana les decimos: no podrán", afirmó.



En este contexto, el diputado hizo referencia simbólica a un curul destinado a la primera dama, Cilia Flores. "Este pueblo ratificó estos principios, estos derechos, estos valores (...) Está un curul de la diputada Cilia Flores".



El diputado evocó el pensamiento del poeta Antonio Machado y el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sistematizado por el poeta Gustavo Pereira. "El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores, e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el sacrificio de nuestros antepasados, refundó la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica", recordó.



Durante el acto solemne, la Asamblea Nacional avanzará con la juramentación de todos los diputados y, posteriormente, con el nombramiento de la nueva Junta Directiva, que tendrá la responsabilidad de conducir los trabajos legislativos durante los próximos cinco años.