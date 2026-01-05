China exige a EE.UU. la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro

El Gobierno chino pidió este lunes la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, secuestrado el sábado por Estados Unidos durante una operación militar contra el país sudamericano.

Además advirtió de que el uso de la fuerza por parte de EE.UU. representa un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian expresó la «grave preocupación» de Beijing por el secuestro del mandatario y la primera dama de Venezuela y pidió a Estados Unidos que «garantice su seguridad personal» y proceda a su «liberación inmediata».

Lin afirmó que la actuación de Washington «viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales«, además de contravenir «los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

En ese sentido, acusó a EE.UU. de recurrir al «uso descarado de la fuerza» contra un país soberano y de llevar a cabo acciones que, de acuerdo a Beijing, «socavan la soberanía de Venezuela».

Lin Jian destacó que estas acciones «amenazan la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe», una región que China considera una «zona de paz», y reiteró el rechazó de Beijing al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como a lo que describió como prácticas de «acoso hegemónico».

Al responder a los periodistas, el portavoz de la cancillería china insistió en que EE.UU. debe «cesar los esfuerzos por socavar al Gobierno venezolano» y resolver la crisis «mediante el diálogo y la negociación».

Lin Jian señaló que su país apoya la propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU sobre una reunión de emergencia para abordar la situación en Venezuela.

Sobre los contactos de Beijing con Caracas tras el secuestro de Maduro, el portavoz recordó que China «respeta la soberanía y la independencia de Venezuela».

En relación con la cooperación con Venezuela, Lin señaló que «la cooperación energética es cooperación entre Estados soberanos» y está «protegida por el derecho internacional y por las leyes de los países implicados».

En ese contexto, afirmó que, «independientemente de los cambios en la situación interna de Venezuela», la posición de Beijing de profundizar la cooperación con el país suramericano «en distintos ámbitos no cambiará», y que los «intereses legítimos» de China en Venezuela «seguirán siendo protegidos conforme a la ley».

El vocero del Ministerio de Exteriores chino también rechazó que Beijing busque establecer «esferas de influencia» en América Latina y aseguró que la política de su país hacia la región «es coherente y estable», basada en los principios de no injerencia, igualdad y beneficio mutuo, y sin alineamientos ideológicos.

China, añadió Lin, «seguirá siendo un buen amigo y un buen socio« de los países de América Latina y el Caribe y está dispuesta a trabajar con ellos para «defender la Carta de la ONU, salvaguardar la equidad y la justicia internacionales» y responder de forma conjunta a las tensiones derivadas de la actual situación en Venezuela.