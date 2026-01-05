Diecinueve cuerpos fueron trasladados a medicina forense después del bombardeo

Sede del Senamecf

5 de enero de 2026.- En la sede de la Medicatura Forense de Bello Monte, la tristeza era casi palpable este domingo. Decenas de familiares de los militares fallecidos en el bombardeo al Batallón Ayala, en Fuerte Tiuna, acudieron al lugar con la esperanza de poder, al menos, identificar a sus seres queridos.



Las víctimas, lejos de caer en combate, fueron sorprendidas por la muerte mientras descansaban en dormitorios que terminaron completamente calcinados.



La madre, tíos y primos del GH José Ángel Ilarraza, integrante de la Guardia de Honor Presidencial, pasaron horas de angustia en el lugar. Esperaban la identificación de dos de los 19 cuerpos que ingresaron a la morgue. “Él llegó vivo al Hospital de Coche. De todos los cuerpos, es el único que está enterito”, detallaron sobre el joven de 19 años. Sin embargo, la realidad de sus compañeros de armas fue distinta.



Tal es el caso del DGT Jonathan Cordero, de 26 años y oriundo de Portuguesa. Su padre, sumido en el dolor, reproducía una y otra vez un video donde ambos posaban sonrientes. “Muchos de los que están aquí los reconocieron por un pedacito de cuerpo o por los dientes, pero de verdad que la mayoría está irreconocible (…) De Jonathan no quedaron las piernas ni la parte de atrás y de la carita apenas una parte. Imagínate cuando su madre lo vea”, lamentó un primo.



La S2 Alejandra Oliveros Velásquez, proveniente del oriente del país, era una de las más jóvenes del grupo. Tras el ataque, fue trasladada al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, pero no sobrevivió. “Ellos estaban durmiendo, los atacaron para que nadie pudiera salir”, relató un familiar.



Los militares fallecidos recibirán honores póstumos en un acto oficial que se pautó para las próximas horas. Posteriormente, los cuerpos serán entregados a sus familias para las exequias correspondientes.



Hospitales de Caracas atienden militares heridos



Un número no contabilizado de heridos fue trasladado en la madrugada del 3 de enero al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras el ataque en distintos puntos de Fuerte Tiuna, en Caracas, para recibir atención médica.



El sargento mayor de tercera Jean Carlo Rodríguez fue uno de ellos. Sus familiares creen que salió con vida del bombardeo de milagro y siguen rezando para que salga con bien tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido, pues necesitó que se le reconstruyera un brazo y una pierna.



“Lo que sabemos es que está hospitalizado aquí, estaba herido y ya lo operaron. Salió bien de la operación, gracias a Dios. Su mamá viene en camino viajando desde interior del país”, dijeron familiares que tienen dos días en los alrededores del centro asistencial.



Uno de ellos, que prefirió no identificarse, llegó de San Antonio de los Altos. Sostuvo que espera que los médicos puedan brindarle más información, pero que puede estar más tranquilo al saber que la vida del joven no corre peligro.



“También esperamos que todos los que están heridos salgan con bien de este hospital”, agregó con fe mientras seguía con la mirada un vehículo funerario que ingresaba al centro de salud.



“A quienes han perdido familiares, no podemos sino extenderles nuestras condolencias y deseamos que sean fuertes porque fíjese, gracias a Dios nuestro familiar no falleció. Sabemos que otros fallecieron y esto no lo quería nadie y tampoco nadie lo desea. ¿Qué le podemos decir? Nada más sino que tengan mucha fortaleza”, expresó.



El Hospital de Coche, el Hospital Militar Dr. Vicente Salias Sanoja y el Hospital Pérez de León recibieron a soldados, en su mayoría muy jóvenes. No hay datos oficiales sobre el número de pacientes ni su estado de salud actual.