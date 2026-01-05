Delcy Rodríguez envía mensaje al mundo y a EE. UU.: “Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo y a su futuro”

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, difundió este domingo un mensaje dirigido a la comunidad internacional y, de manera directa, al Gobierno de Estados Unidos, en el que reafirmó la vocación pacífica del país, su apego al derecho internacional y la disposición a avanzar hacia un relacionamiento basado en el respeto, la cooperación y la no injerencia.



El pronunciamiento se produce en un contexto histórico para el país tras los acontecimientos registrados en las últimas 48 horas, marcados por una escalada de ataques militares y decisiones institucionales que han colocado a Venezuela en el centro del debate internacional. En ese lapso, las autoridades venezolanas han insistido en la defensa de la soberanía nacional y en la necesidad de preservar la estabilidad interna.



En ese escenario, Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada conforme a los mecanismos constitucionales, ha reiterado el mensaje de continuidad institucional y de apertura al diálogo. La alta funcionaria subrayó que el país "aspira a vivir sin amenazas externas" y que la paz global comienza por garantizar la paz de cada nación.



En su mensaje, la presidenta encargada hizo un llamado explícito al presidente Donald Trump y recordó que la paz y el diálogo han sido un principio sostenido por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", expresó, al tiempo que defendió el derecho de Venezuela a su soberanía, al desarrollo y a construir su futuro sin presiones externas.



Mensaje íntegro de la Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela



Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos



Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.



Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.



Extendemos la invitación al gobierno de los EE. UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.



Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.



Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.



Delcy Rodríguez



Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela