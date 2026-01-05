Filipinos marchan en Manila en respaldo a la soberanía de Venezuela

Marchan en Filipinas en respaldo a Venezuela

5 de enero de 2026.- En la avenida Kalayaan de Manila, cientos de ciudadanos filipinos participaron en una movilización para rechazar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y exigir la liberación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por fuerzas estadounidenses el pasado 03 de enero.



La jornada fue organizada por movimientos sociales, partidos progresistas, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y la Plataforma de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, que convocaron a la población a expresar su respaldo al pueblo venezolano frente a las acciones de Washington.



Durante la protesta, los asistentes entonaron consignas contra el imperialismo y en favor de la unidad de los pueblos. También denunciaron las consecuencias del modelo neoliberal, al que responsabilizaron de generar desigualdades y crisis en los países del Sur Global.



Los manifestantes recordaron que Venezuela enfrenta desde hace una década medidas coercitivas unilaterales, bloqueo económico e intentos de desestabilización y ahora una agresión militar que ha provocado víctimas civiles, militares y daños en infraestructura estratégica. También condenaron la política de hostigamiento aplicada contra la nación sudamericana.



La concentración en Manila se sumó a la jornada mundial de solidaridad con Venezuela, en la que diversos pueblos exigieron respeto a la soberanía, justicia social y el fin de las guerras promovidas por potencias extranjeras.