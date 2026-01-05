Starlink ofrece internet gratuito en Venezuela hasta el 3 de febrero

05-01-26.-Starlink, la red de internet satelital de SpaceX (propiedad de Elon Musk), informó que habilitó de manera gratuita su servicio de banda ancha en todo el territorio venezolano hasta el próximo 3 de febrero.Según explicó la compañía, la decisión busca garantizar la conectividad de la población en un contexto marcado por interrupciones en los servicios básicos y de telecomunicaciones.“Starlink está brindando servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”, indicó la empresa en un mensaje publicado en la red social X.La gratuidad del servicio se produce en medio de la crisis política y de seguridad generada tras eñ secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses.En ese escenario, el acceso a internet se perfila como un elemento clave para la comunicación ciudadana y el flujo de información.La iniciativa también responde a reportes de fallas eléctricas y caídas del servicio de internet en distintas regiones del país, registradas luego de recientes operativos militares.