Sube a 80 el número número de muertos tras ataque de EEUU a Venezuela, según el New York Times

05-01-25.-El saldo mortal del ataque estadounidense a Venezuela ha aumentado a 80 personas, entre civiles y militares, según un alto funcionario venezolano citado por The New York Times.



Horas antes, el medio estadounidense situó en al menos 40 el número de fallecidos a causa del ataque al país suramericano, refiriéndose a informaciones preliminares de un alto funcionario venezolano.



Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha dado a conocer un balance oficial de heridos ni de muertos, si bien la vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como presidenta interina, confirmó que hubo víctimas mortales entre soldados y civiles durante la agresión.



Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que «se habían registrado heridos, pero ninguna muerte entre las fuerzas del país norteamericano».



Asimismo, afirmó que no se perdió ninguna aeronave y que solo un helicóptero sufrió «daños importantes», si bien lo recuperaron.