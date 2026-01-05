Agresión contra Venezuela responde a estrategia de EEUU por control del petróleo: Miguel Jaimes

Miguel Jaimes

5 de enero de 2026.- El experto petrolero, Miguel Jaimes advirtió sobre las intenciones geopolíticas del Gobierno de Estados Unidos en torno al control de los recursos energéticos globales, especialmente el petróleo. Por tanto, indicó que el reciente ataque a Venezuela forma parte de esa estrategia.



Durante una entrevista en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Jaimes afirmó que la administración estadounidense busca consolidarse como el principal actor energético del planeta mediante el dominio ilegal del mercado petrolero internacional y el control de los principales centros de consumo.



En ese sentido, el especialista señaló que desde 1990, el imperio norteamericano ha desarrollado una guerra sistemática contra la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo que ha derivado en una escalada de conflictos y agresiones contra las naciones que integran este bloque estratégico.



En este contexto, sostuvo que Estados Unidos quiere asegurar el control de las reservas más grandes del mundo y que posee Venezuela. Sin embargo, subrayó que el liderazgo energético de la nación bolivariana, reflejado en acuerdos con potencias internacionales, representa un obstáculo para los intereses norteamericanos, que buscan asumir el control de los factores de producción y las ganancias derivadas del petróleo a escala global.