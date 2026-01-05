China reafirma su cooperación y apoyo a Venezuela sin importar la situación política

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó este lunes que Pekín apoya firmemente el estatus de América Latina y el Caribe como "zona de paz" y reiteró su oposición a cualquier acto que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Durante una rueda de prensa, subrayó que China rechaza "el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales" y se opone a "la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de los países latinoamericanos bajo cualquier pretexto". Asimismo, recalcó que, "no importa cómo pueda evolucionar la situación política en Venezuela, China seguirá comprometida a profundizar la cooperación práctica con Venezuela, con los legítimos intereses de China en Venezuela protegidos de acuerdo con la ley".

Lin sostuvo que China y América Latina mantienen una relación basada en "la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común", y señaló que "la apertura, la inclusión y la cooperación mutuamente beneficiosa son características distintivas de la cooperación entre China y América Latina". En ese sentido, afirmó que América Latina y el Caribe "tienen derecho a elegir independientemente sus caminos de desarrollo y sus socios".

El portavoz recalcó que China continuará trabajando con los países latinoamericanos en unidad y cooperación para enfrentar los desafíos internacionales y promover el desarrollo mediante una cooperación mutuamente beneficiosa. Asimismo, reiteróla disposición de Pekín a colaborar con la comunidad internacional para defender la Carta de la ONU, salvaguardar la equidad y la justicia internacionales, y apoyar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre la acción militar de EE.UU. contra Venezuela.

Agresión contra Venezuela