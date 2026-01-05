"Riesgo potencial de actividades militares": EEUU emite nuevos NOTAM de seguridad vigentes hasta el 2 de febrero

Este domingo 4 de enero Estados Unidos emitió nuevo aviso de seguridad NOTAM por "riesgo potencial de actividades militares". La medida se mantendrá vigente hasta el 2 de febrero.La notificación, que entra en vigencia este 4 de enero de 2026, instó a extremar las precauciones en varios aeropuertos.Aviso NOTAM de seguridadEl nuevo aviso NOTAM emitido por Estados Unidos, obedece a "amenazas inmediatas a la seguridad de vuelo asociadas a actividad militar en curso". Además, prohíbe de manera absoluta el ingreso de aeronaves civiles estadounidenses al FIR Maiquetía.La notificación pide también extremar las precauciones en los FIR de Curazao, San Juan (Puerto Rico) y Trinidad y Tobago. Esto podría asomar un deterioro en las condiciones de seguridad de la región.¿Qué es un NOTAM?Un “Aviso a los Aviadores”, “Aviso a la Misión Aérea” o NOTAM es un mensaje importante emitido por las autoridades aeronáuticas de un país, que informa sobre cambios temporales, instalaciones o peligros esenciales para la seguridad de las operaciones y vuelo de un territorio o espacio aéreo específico.Previo a los sucesos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, previamente la Administración Federal de Aviación (FAA), por sus siglas en inglés, había emitido un NOTAM, prohibiendo el sobrevuelo en parte del espacio aéreo venezolano por peligro a posibles actividades militares.