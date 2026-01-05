Jorge Rodríguez es ratificado como presidente de la AN para el período 2026-2027

Jorge Rodríguez, ratificado presidente de la Asamblea Nacional Credito: Archivo

5 de enero de 2026.- Este día, durante la instalación de la Asamblea Nacional para el período constitucional legislativo 2026-2031 y del periodo anual de sesiones ordinarias 2026-2027, se estableció que el diputado Jorge Rodríguez ejercerá el cargo de presidente de la Asamblea Nacional (AN), luego de que fuera reelecto durante la sesión de instalación del Parlamento.



Para la primera vicepresidencia de la AN se aprobó por mayoría la postulación del diputado Pedro Infante y la segunda vicepresidencia Grecia Colmenares.



Esta propuesta fue hecha por el diputado Nicolás Maduro Guerra.



Es importante destacar que este 5 de enero se instaló el nuevo período de sesiones del parlamento en conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República.