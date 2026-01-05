El diario NYT acusó a Trump de violar la Constitución de EE.UU. al atacar Venezuela

En su reciente editorial el NYT acusó que Trump violó la Constitución de EE.UU. al atacar Venezuela sin autorización del Congreso, advirtió ejecuciones extrajudiciales, un giro imperial en América Latina y el riesgo de una crisis regional e internacional.

Hace 36 años EEUU hizo lo mismo en Panamá.

El diario detalla que, durante los últimos meses, Trump había desplegado una fuerza militar de gran escala en el Caribe un portaaviones, al menos siete buques de guerra, decenas de aviones y unos 15 mil soldados que ya estaba siendo utilizada para ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que la Casa Blanca vinculaba al narcotráfico. Ese despliegue escaló este fin de semana con el secuestro del presidente Maduro, en lo que Trump describió como «un ataque a gran escala» contra Venezuela.

Aunque el editorial señala que Maduro dirige un régimen represivo y antidemocrático, subraya que eso no justifica una intervención militar extranjera. The New York Times recuerda que la historia reciente de Estados Unidos está marcada por fracasos catastróficos en cambios de régimen, como Afganistán, Libia e Irak, así como por intervenciones en América Latina -Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua que dejaron países más inestables que antes.