Cuerpos policiales marcharon por la paz en La Guaira

Credito: Belsi Guerrero

22 de diciembre de 2025.Este lunes, en perfecta fusión popular, militar, policial acompañaron al vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, en el estado La Guaira en una marcha por la paz de Venezuela.

Durante la actividad, el capitán Cabello Rondón destacó la importancia de la unión entre la población, la fuerza policial y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En consecuencia, calificaron esta articulación como una fusión fundamental para la seguridad y la convivencia pacífica.

Asimismo, el evento sirvió como escenario para el despliegue operativo conjunto de los diferentes cuerpos de seguridad del estado. Además, reiteró que, "la fusión popular militar, policial no falla".

Finalmente, la marcha concluyó con un llamado a la unidad nacional, reafirmando el compromiso institucional con la protección ciudadana y la paz desde la región costera.

