200 nuevas toneladas de cacao venezolano fueron exportadas a Rusia

Caracas, 22 de diciembre 2025.– Venezuela cierra el año con un nuevo logro
en el sector agroproductivo, la sexta exportación de 200 toneladas de cacao
con destino a la Federación de Rusia, consolidando la presencia del producto
venezolano en mercados internacionales y reafirmando la calidad de uno de los
cacaos más reconocidos del mundo, informó Ministerio del Poder Popular para la Agricultura.
El cargamento está conformado por granos provenientes de las principales
zonas productoras del país: Miranda, Sucre, Monagas y Mérida regiones que
han sido históricamente referentes en la producción de este rubro y que hoy se
convierten en protagonistas de la expansión económica nacional.
El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, destacó que
esta operación se enmarca en la alianza estratégica de la Corporación
Venezolana de Cacao con la empresa rusa “Nueva Producción de Cacao”, lo
que fortalece los vínculos comerciales bilaterales.
El titular de la cartera agrícola explicó que, “actualmente se están fortaleciendo
2 centros de beneficio para el cacao en el estado Sucre que llevan un avance
del 80%, los cuales permitirán seguir robusteciendo la producción”. Puntualizó
que se tiene contemplado la implementación del Plan de Integración
Agroproductiva con todos los actores del sector cacao.
Este logro se suma a los avances alcanzados en el marco del Plan de
Recuperación Económica, que busca diversificar las exportaciones, potenciar la
producción nacional y garantizar la sostenibilidad de la economía venezolana,
tal como fue orientado por el presidente Nicolás Maduro.
Con esta acción, Venezuela reafirma su posición como país productor de uno
de los cacaos más apreciados del mundo, mientras avanza en la construcción
de un futuro económico sustentable.