200 nuevas toneladas de cacao venezolano fueron exportadas a Rusia

Caracas, 22 de diciembre 2025.– Venezuela cierra el año con un nuevo logro

en el sector agroproductivo, la sexta exportación de 200 toneladas de cacao

con destino a la Federación de Rusia, consolidando la presencia del producto

venezolano en mercados internacionales y reafirmando la calidad de uno de los

cacaos más reconocidos del mundo, informó Ministerio del Poder Popular para la Agricultura.



El cargamento está conformado por granos provenientes de las principales

zonas productoras del país: Miranda, Sucre, Monagas y Mérida regiones que

han sido históricamente referentes en la producción de este rubro y que hoy se

convierten en protagonistas de la expansión económica nacional.



El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, destacó que

esta operación se enmarca en la alianza estratégica de la Corporación

Venezolana de Cacao con la empresa rusa “Nueva Producción de Cacao”, lo

que fortalece los vínculos comerciales bilaterales.



El titular de la cartera agrícola explicó que, “actualmente se están fortaleciendo

2 centros de beneficio para el cacao en el estado Sucre que llevan un avance

del 80%, los cuales permitirán seguir robusteciendo la producción”. Puntualizó

que se tiene contemplado la implementación del Plan de Integración

Agroproductiva con todos los actores del sector cacao.



Este logro se suma a los avances alcanzados en el marco del Plan de

Recuperación Económica, que busca diversificar las exportaciones, potenciar la

producción nacional y garantizar la sostenibilidad de la economía venezolana,

tal como fue orientado por el presidente Nicolás Maduro.



Con esta acción, Venezuela reafirma su posición como país productor de uno

de los cacaos más apreciados del mundo, mientras avanza en la construcción

de un futuro económico sustentable.