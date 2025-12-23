Venezuela y Rusia ratifican cooperación estratégica frente a las agresiones externas

El canciller de la República, Yván Gil, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sostuvieron una conversación telefónica donde repasaron las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe.

Este lunes, el canciller de la República, Yván Gil, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, reafirmando la relación de hermandad, respeto y cooperación estratégica que une a ambos países.



A través de sus redes sociales, Gil indicó que en la llamada repasaron las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos.



Por su parte, el canciller Lavrov expresó la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro. Además, ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra el país.

Rusia señaló que apoya a Venezuela en la defensa de la Zona de Paz de la CELAC y del derecho internacional, enfatizando que "este tipo de agresiones no pueden ser toleradas".

Lavrov aseguró que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, y manifestó el total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.