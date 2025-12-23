Venezuela y Rusia ratifican cooperación estratégica frente a las agresiones externas

Este lunes, el canciller de la República, Yván Gil, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, reafirmando la relación de hermandad, respeto y cooperación estratégica que une a ambos países.
A través de sus redes sociales, Gil indicó que en la llamada repasaron las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, el canciller Lavrov expresó la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro. Además, ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra el país.
Rusia señaló que apoya a Venezuela en la defensa de la Zona de Paz de la CELAC y del derecho internacional, enfatizando que "este tipo de agresiones no pueden ser toleradas".
Lavrov aseguró que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, y manifestó el total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.