Víctimas de Epstein piden al Congreso que garantice que el Departamento de Justicia publique todos los archivos

Más de una docena de mujeres solicitaron audiencias en el Congreso para garantizar que el Departamento de Justicia cumpla plenamente con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

23 de diciembre de 2025.-Jess Michaels, quien ha declarado que Jeffrey Epstein la agredió sexualmente hace más de tres décadas, dijo estar tan molesta por la forma en que el Departamento de Justicia estaba publicando los archivos de investigación sobre el financiero caído en desgracia que llamó a su abogado para que redactara una carta.



"Estaba tan enojada, y ella interpretó mis palabras, las contextualizó mejor y eliminó todas las palabrotas", dijo la Sra. Michaels. "Lo que realmente me frustra es que el Departamento de Justicia haya infringido la ley".



La carta, firmada por más de una docena de mujeres que han declarado haber sido víctimas del Sr. Epstein y publicada el lunes, instaba al Congreso a celebrar audiencias para garantizar que el Departamento de Justicia cumpla plenamente con los términos de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.



El comunicado también señala que las mujeres, que se autodenominan "Hermanas Sobrevivientes", están frustradas porque el Departamento de Justicia, en gran medida, no se ha reunido con ellas ni ha abordado sus preocupaciones.



El Departamento de Justicia no ha respondido a un correo electrónico enviado el lunes solicitando comentarios.



La ley, a la que el presidente Trump se opuso inicialmente, pero que promulgó en noviembre, exige que el Departamento de Justicia haga pública toda la información recopilada sobre el Sr. Epstein, salvo algunas redacciones para proteger la privacidad de cientos de víctimas.



Uno de los objetivos es determinar si las autoridades investigaron a fondo si alguno de los numerosos hombres ricos y famosos asociados con el Sr. Epstein participó en el abuso sexual de adolescentes y mujeres jóvenes.