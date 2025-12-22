Inspeccionan hoteles y posadas en el estado Zulia

Caracas, 22 de diciembre de 2025-. Un equipo multidisciplinario de la Dirección General de Calidad Turística del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) supervisó establecimientos de alojamiento en el estado Zulia. Esta comisión cumple las orientaciones de la ministra Leticia Gómez para afianzar el fomento a las mejoras continuas de parte de los Prestadores de Servicio Turístico asociados al rango de categoría, que otorga Mintur, informó El Equipo de Prensa Mintur.



A través de estas jornadas de evaluación se garantiza que cada hotel y posada cumpla con la normativa técnica y legal, contempladas en el Plan Estratégico de Normalización y Categorización. Durante la jornada también se brindó asesoría para la obtención de beneficios que elevan los estándares de servicio.

De esta manera, Mintur consolida la actividad turística como un motor estratégico que impulsa el crecimiento de la economía nacional que promueve el presidente Nicolas Maduro en las Siete Transformaciones.