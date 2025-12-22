'Hackers' roban y publican casi todo el catálogo de Spotify

Roban casi todo el catálogo de Spotify

22 de diciembre de 2025.- Un grupo 'hacker' obtuvo acceso a la mayor parte del catálogo de Spotify, según una publicación en la plataforma de búsqueda de código abierto Anna’s Archive, informa Billboard.



Según la publicación, el grupo activista pirata descargó 86 millones de archivos de audio y 256 millones de filas de metadatos de archivos de audio. A día 21 de diciembre solo se habían difundido los metadatos, pero los archivos de música aún no estaban disponibles públicamente.



Mientras tanto, un representante de Spotify aseveró a Billboard que la compañía realizó una investigación que demostró que "un tercer partido extrajo metadatos públicos y empleó tácticas ilícitas para eludir la gestión de derechos digitales y acceder a algunos archivos de audio de la plataforma". "Estamos investigando activamente el incidente", comunicó Spotify.



Misión de "preservar la cultura de la humanidad"



Pese a que no se filtró la totalidad de los archivos de audio de la plataforma, con la cantidad pirateada cualquier persona podría crear una versión análoga gratuita de Spotify, si tiene suficiente capacidad de almacenamiento y un servidor personal de 'streaming' multimedia, indicó Yoav Zimmerman, director ejecutivo y cofundador de Third Chair, una 'startup' que utiliza IA para crear herramientas legales para empresas de medios. Sin embargo, destacó que el principal obstáculo para una iniciativa de este tipo sería la legislación sobre derechos de autor.



Por su parte, Anna’s Archive calificó la filtración como un esfuerzo para "construir un archivo musical destinado principalmente a la preservación", que formaría parte de la misión de "preservar el conocimiento y la cultura de la humanidad".