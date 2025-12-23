Secretaria de Seguridad de EEUU dice que "Maduro tiene que irse"

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna Credito: Web

23-12-25.-La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este lunes 22 de diciembre que Nicolás Maduro, «tiene que irse».



Durante una entrevista con Fox News, Noem indicó que no solo están presionando en el Caribe, sino que están enviando el mensaje a todo el mundo para que no toleren las actividades ilegales de Maduro.



«No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo», expresó.



La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro «utiliza los dólares» del negocio petrolero para «propagar» drogas que «están matando a la próxima generación de estadounidenses».



«Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas», subrayó.



Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro «tiene los días contados», el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los «derechos petroleros» de las empresas estadounidenses.



Estados Unidos ha interceptado tres buques petroleros y mantiene un despliegue militar en el Caribe, que dice, es para lucha contra el narcotráfico que sale desde Venezuela hacia su territorio.



Maduro acusa a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 352 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)