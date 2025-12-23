Zarpa de Venezuela buque de la compañía Chevron hacia EE.UU.

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el zarpe de un buque de la compañía Chevron cargado con petróleo venezolano con destino a Estados Unidos. La operación se realiza en cumplimiento de los acuerdos establecidos por la industria petrolera nacional y el marco legal vigente.

Rodríguez destacó que este embarque se ejecutó bajo estricto apego a las normas y compromisos internacionales, reafirmando la disposición del país de mantener relaciones comerciales transparentes y ajustadas a la legalidad. El anuncio fue realizado a través de su canal oficial de Telegram, donde la alta funcionaria detalló los pormenores de la operación.

La vicepresidenta subrayó que Venezuela continuará respetando tanto la normativa nacional como los principios del derecho internacional en cada una de sus transacciones energéticas. Este compromiso forma parte de la política de Estado que prioriza la soberanía y el manejo responsable de los recursos naturales.

"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional", afirmó Rodríguez en su mensaje. Añadió con énfasis: "¡Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria!".

La operación con Chevron representa un paso significativo en el fortalecimiento de las relaciones comerciales energéticas de Venezuela con actores internacionales, demostrando la capacidad del país para honrar sus compromisos en el sector petrolero.

Este embarque confirma el rumbo firme de la nación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos, al tiempo que defiende la soberanía en la gestión de sus recursos estratégicos, manteniendo un equilibrio entre las obligaciones contractuales y los intereses nacionales.