COPENHAGUE / WASHINGTON D.C. – El gobierno de Donald Trump ha provocado un terremoto diplomático en Europa tras el nombramiento formal de un enviado especial con el objetivo explícito de integrar a Groenlandia a los Estados Unidos. La medida ha sido calificada por el gobierno danés como una "ofensa sin precedentes" a su soberanía nacional.

El detonante: Jeff Landry y la misión de "anexión"

El presidente Trump designó a Jeff Landry, actual gobernador de Luisiana, para liderar las gestiones en el Ártico. La indignación escaló rápidamente cuando Landry publicó en sus redes sociales que su misión principal es trabajar para que "Groenlandia sea parte de los Estados Unidos", alineándose con la retórica de Trump, quien considera la isla como un activo "esencial para la seguridad nacional" y la estrategia militar frente a Rusia y China.

Respuesta contundente de Dinamarca

La reacción en Copenhague no se hizo esperar. Las autoridades danesas han cerrado filas en defensa de su integridad territorial:

Lars Løkke Rasmussen (Ministro de Exteriores): Calificó la decisión como "profundamente indignante" y anunció la convocatoria inmediata del embajador estadounidense para rendir cuentas. "No se puede enviar a un emisario con el propósito de desmantelar un país aliado", declaró.



Mette Frederiksen (Primera Ministra): Fue tajante al reiterar que "Groenlandia no está en venta" y que la idea de una anexión es absurda en el siglo XXI.



Gobierno Autónomo de Groenlandia: El primer ministro de la isla, Jens-Frederik Nielsen, subrayó que Groenlandia es dueña de su propio destino y que no aceptarán presiones externas que ignoren su autonomía.

Una escalada de tensión estratégica

Este movimiento no es un hecho aislado. En semanas recientes, la administración Trump ha sugerido que no descarta "ninguna opción", incluido el uso de la fuerza, para asegurar el control de los vastos recursos minerales y la posición estratégica de la isla.

La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. Países como Finlandia, Noruega y Suecia ya han manifestado su solidaridad con Dinamarca, instando a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la soberanía de las naciones.

¿Qué sigue?

Mientras Landry se prepara para iniciar sus funciones, el mundo observa con cautela una de las mayores grietas en las relaciones transatlánticas de las últimas décadas. Para seguir las actualizaciones oficiales del gobierno danés, puede consultar el sitio oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

"Las erráticas maniobras del presidente de los Estados Unidos han dejado de sorprender para pasar a alarmar a la comunidad internacional. Los crecientes cuestionamientos sobre su lucidez y equilibrio mental alimentan la percepción de un liderazgo impredecible y peligroso para la estabilidad global. Esta conducta se evidencia en su hostilidad hacia Venezuela, donde ha reclamado abiertamente y de manera absurda, el control de sus recursos y territorio, y se extiende ahora hacia el Ártico con presiones sobre Dinamarca y Groenlandia. Las insistentes menciones a una eventual anexión de Canadá no solo parecen confirmar una deriva autoritaria, sino un ambicioso plan de dominio territorial que desafía todas las normas de la diplomacia moderna."