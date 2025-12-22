(VIDEOS) Sindicato de profesores de la Universidad de Nueva York aprueba resolución histórica en contra de la agresión militar de EEUU a Venezuela

El Professional Staff Congress (PSC-CUNY), sindicato que representa a más de 30 mil profesores y empleados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, aprobó el pasado 19 de diciembre una resolución de condena a la escalada militar y política de los Estados Unidos contra Venezuela.

La medida surge como respuesta al despliegue de más de 10 mil efectivos militares y operaciones navales que ya han dejado un saldo de más de 80 víctimas fatales en las costas venezolanas.

La resolución destaca que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado estos ataques por violar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, exigiendo una investigación independiente sobre el accionar de la administración estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

El sindicato enfatizó la contradicción de financiar operaciones militares externas mientras el sistema educativo público de Nueva York sufre recortes críticos.

«La militarización desvía fondos desesperadamente necesarios de la educación, la salud y la vivienda en un momento en que CUNY permanece desfinanciada», señala el documento aprobado.

El PSC-CUNY se comprometió a llevar esta resolución ante sus organismos afiliados a nivel estatal (NYSUT) y nacional (AFT), con el objetivo de movilizar al movimiento obrero estadounidense en defensa de la soberanía y la paz en las Américas.

El sindicato subraya que la clase trabajadora venezolana, al igual que los trabajadores de cualquier parte del mundo, posee el derecho inalienable a la autodeterminación sin interferencias extranjeras.

Esta acción posiciona al PSC-CUNY como un actor clave en la oposición interna a las políticas de intervención, vinculando la lucha por los derechos civiles y laborales en Nueva York con la paz regional.