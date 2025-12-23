(VIDEO) Padrino López rechaza el "uso indecente del poder" y ratifica compromiso de la FANB con la paz

Este lunes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó que el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se fundamenta en valores universales de justicia, igualdad y libertad, reflexionando sobre la importancia de combatir el espíritu del supremacismo y la explotación humana en todas sus formas.



A través de un video compartido en sus redes sociales, Padrino enfatizó que el intento de sojuzgar, poner por debajo, esclavizar o someter a un ser humano es un camino inviable anticristiano. Por ello, afirmó que la FANB se aferra a la palabra de Dios clamando por la paz y la armonía humana en el mundo entero.



"Como defensores de la soberanía y la paz, reafirmamos nuestro rechazo a cualquier intento de sometimiento que atente contra la dignidad de los pueblos, así como el uso indecente del poder", resaltó.



Refirió que los conceptos del principio de igualdad entre las naciones, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos deben ponerse por delante de todo.



Asimismo, aseguró que Venezuela se mantiene firme en la defensa de la paz y la armonía, trabajando unidos para superar las adversidades y defender siempre al país.