Aparecen sin vida en un embalse los dos adolescentes reportados como desaparecidos en Ciudad Guayana

Alexander Alvarado Reyes (15) y Ashleikert Ríos Salamanca (17) Credito: Web

29-12-25.-Las autoridades del estado Bolívar informaron este lunes sobre el hallazgo de dos cadáveres en las aguas del Embalse de Macagua, en Ciudad Guayana. Los familiares de Alexander Alvarado Reyes (15) y Ashleikert Ríos Salamanca (17), confirmaron que los cuerpos corresponden a los jóvenes que se encontraban desaparecidos desde la tarde del pasado lunes 15 de diciembre.



Los menores fueron vistos por última vez cuando salieron a trotar por las avenidas Pedro Palacios Herrera y Leopoldo Sucre Figarella, en el sector de San Félix. Desde ese momento, se inició una carrera contra el reloj para dar con su desfile.



Pistas anónimas



La incertidumbre aumentó durante las noches del 18 y 19 de diciembre, cuando los residentes de la zona intensificaron las labores de búsqueda por cuenta propia. Esta acción fue motivada por la recepción de mensajes anónimos que aseguraban que los jóvenes se encontraban en sectores cercanos a la Universidad de Oriente (UDO) y la Villa Olímpica.



Por su parte, los organismos de seguridad desplegaron operativos en zonas boscosas y puntos clave como la Redoma, El Dorado y el Parque La Llovizna. Sin embargo, no fue sino hasta este lunes cuando se produjo el trágico hallazgo en la zona del embalse.



El caso generó una fuerte presión social, el pasado 20 de diciembre, familiares y vecinos mantuvieron cerrada la Redoma de Ciudad Guayana en señal de protesta. Fue allí donde la madre de uno de los menores, visiblemente afectada, exigió la atención del Estado con una frase que marcó la jornada:



"No se perdió un animal, son dos vidas humanas", expresó ante los medios y autoridades, exigiendo que no se escatimaran recursos en la búsqueda.



Investigaciones vigentes



A pesar del hallazgo, la causa de muerte aún no ha sido establecida. Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento y trasladar los cuerpos a la morgue, donde las pruebas forenses determinarán las circunstancias exactas de este suceso.



El caso permanece bajo estricta investigación para esclarecer los hechos y brindar respuestas a las familias y a la comunidad guayanesa, que hoy se encuentra de luto.





