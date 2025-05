Senadora demócrata de EEUU Elizabeth Warren exige a Trump presionar a Netanyahu para que "deje de matar de hambre a los palestinos"

En un mensaje publicado el sábado en su cuenta de la red social X, la senadora demócrata de EE.UU. Elizabeth Warren describe la situación en la Franja de Gaza, precisando que los hospitales están colapsados. Los bebés se han quedado sin leche de fórmula. El agua potable ha desaparecido. Mientras tanto, camiones llenos de ayuda esperan parados junto a la frontera.

"En lugar de intentar cerrar un acuerdo inmobiliario en Gaza, Trump debería presionar al gobierno de Netanyahu para que abra las rutas de ayuda y deje de matar de hambre a los palestinos", escribió Warren.

Desde el 2 de marzo, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quedó prohibida la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y medicinas, en toda Gaza; una medida que ha exacerbado la crisis en el territorio devastado por los bombardeos.

Esto a pesar de que la medida israelí ha sido denunciada como el empleo del hambre como arma de guerra.

La senadora Warren hizo referencia al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelado el pasado febrero, según el cual, se proponía convertir a Gaza en una "hermosa región" de Asia Occidental, para lo cual, iba a trasladar a todos los palestinos de Gaza a otros países árabes vecinos.

Los palestinos rechazan firmemente cualquier plan que implique su retirada de Gaza, comparando tales ideas con la ‘Nakba’ de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares en la guerra que condujo a la creación del régimen de Israel.