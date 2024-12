Juventudes Comunistas y Obreras de Latinoamérica, Europa y Medio Oriente solicitan a Maduro liberar a jóvenes detenidos tras las elecciones

19-12-24.- Más de una decena de organizaciones juveniles de América Latina y Europa han hecho pública este jueves 18 de diciembre una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro para expresar «su profunda preocupación por las detenciones arbitrarias de decenas de jóvenes y, particularmente, de menores de edad, durante las protestas populares que siguieron al anuncio del boletín electoral presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela».La misiva ha sido firmada por juventudes comunistas y obreras de Alemania, Brasil, Bolivia, España, Francia, México, Palestina, Paraguay, Rusia, Turquía y Venezuela.Los adherentes denunciaron las irregularidades que han acompañado estas detenciones masivas: «Entre ellas, la aprehensión sin orden judicial o la presentación de acusaciones sin pruebas que las fundamenten; además de la negativa de que estos jóvenes y menores de edad cuenten con un abogado de confianza».«También hemos conocido las denuncias que madres y familiares han hecho sobre tratos crueles y condiciones de reclusión que vulneran sus derechos elementales», agregaron.Las organizaciones juveniles clamaron por «el reencuentro de estas humildes familias, que hoy se encuentran afligidas por tener injustamente encarcelado a un ser querido».Finalmente, pidieron que se ponga «fin a esta injusticia» y solicitaron «libertad plena a estos jóvenes que nunca debieron vivir el horror de la prisión».A continuación, reproducimos el texto integralmente:Señor, Nicolás Maduro MorosPresidente de la República Bolivariana de VenezuelaQuienes suscribimos esta comunicación, militantes de organizaciones juveniles comunistas y obreras del mundo, queremos expresar nuestra profunda preocupación por las detenciones arbitrarias de decenas de jóvenes y, particularmente, de menores de edad, durante las protestas populares que siguieron al anuncio del boletín electoral presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela.Hemos tenido noticias de irregularidades que han acompañado estos casos que han sido presentados por usted y por la justicia venezolana, ante la opinión pública nacional e internacional, como presuntos «terroristas». Entre ellas, la aprehensión sin orden judicial o la presentación de acusaciones sin pruebas que las fundamenten; además de la negativa de que estos jóvenes y menores de edad cuenten con un abogado de confianza. También hemos conocido las denuncias que madres y familiares han hecho sobre tratos crueles y condiciones de reclusión que vulneran sus derechos elementales.Señor presidente, a través de medios de comunicación y redes sociales, vimos que usted mismo solicitó revisar los casos y llamó a «rectificar en caso de que haya existido un error», lo que resultó en la excarcelación, bajo medidas cautelares, de poco más de un centenar de personas, entre ellas jóvenes y menores de edad. Sin embargo, no solamente no gozan de libertad plena sino que otros permanecen encarcelados, aun cuando fueron aprehendidos sin estar en flagrancia, cometiendo delito alguno.Queremos que se haga justicia y que se libere a cada uno de los jóvenes y menores de edad, cuya situación se ve además agravada por el deterioro de su salud física y mental. Al acercarse el fin de año, clamamos por el reencuentro de estas humildes familias, que hoy se encuentran afligidas por tener injustamente encarcelado a un ser querido.Un gobierno democrático ofrece a su juventud educación de calidad, empleo con plenos derechos, alimentación, salud, cultura, recreación y paz; no el presidio y los barrotes, como vitrina decadente de un turbio presente y futuro vaciado de esperanza.Señor presidente, ponga fin a esta injusticia y dé las instrucciones que se requieran para otorgar libertad plena a estos jóvenes que nunca debieron vivir el horror de la prisión.Esperando que sean escuchadas nuestras voces en favor de la juventud venezolana,Firman:Juventud Comunista Paraguaya (JCP)Frente de la Juventud Comunista (FJC) – MéxicoUnión de la Juventud Comunista Palestina (PCYU)Unión de la Juventud Comunista (UJC)- FranciaJuventud Comunista de Turquía (TKG)Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC)- EspañaLiga de la Juventud Comunista Revolucionaria (bolcheviques) RKSM(b)- RusiaJuventud Comunista de Bolivia (JCB)Juventud Socialista Obrera Alemana (SDAJ)Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)-BrasilJuventud Comunista de Venezuela (JCV)