Protestas antinmigrantes toman auge en Reino Unido

Protestas antinmigrantes en Reino Unido

14 de agosto de 2025.- Las protestas antinmigrantes se intensifican en Reino Unido, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo acuerdo con Francia para expulsar a los migrantes que cruzan el canal de la Mancha. Influencers de derecha están lanzando toda una campaña informativa en las redes sociales, presionando al primer ministro, Keir Starmer.



Los videos de las protestas, en las que participan decenas de personas, acumulan cientos de miles de visitas en plataformas como X, TikTok y YouTube. El líder del partido de derecha Reform UK, Nigel Farage, utiliza estos materiales para promover una agenda antinmigrante, aumentando la popularidad de su partido en las encuestas.



Desde la Policía, por su parte, tratan de desmentir las afirmaciones falsas y trabajan para contrarrestar la desinformación sobre los arrestos, revelando más datos sobre la etnia y nacionalidad de los sospechosos, aunque indican que las noticias falsas siguen moldeando la opinión pública.



"La desinformación y las narrativas falsas se propagan en un vacío informativo", expresó la directora de comunicaciones del Consejo Nacional de Jefes de Policía, Sam de Reya.



Al mismo tiempo, la situación expone una debilidad de los laboristas: a pesar de endurecer las medidas sobre la inmigración legal, Keir Starmer no ha logrado reducir el número de los inmigrantes irregulares que llegan a través del canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.



Este año, su número alcanzó un nivel récord. En las últimas tres semanas, Epping, una ciudad de 11.000 habitantes al noreste de Londres, se ha convertido en el epicentro del debate migratorio en Reino Unido.



Las protestas comenzaron en julio, tras el arresto de un inmigrante etíope sospechoso de agresión sexual, lo que derivó en manifestaciones por todo Reino Unido y la movilización de fuerzas de derecha: las acciones antinmigrantes se extendieron a 10 zonas del país.



Los disturbios ocurren en el contexto de la implementación de un nuevo acuerdo entre Reino Unido y Francia para expulsar a los migrantes ilegales. Sin embargo, las protestas continúan y los residentes locales expresan su descontento por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, que cuestan 8,5 millones de libras por día.



El partido Reform UK gana apoyo prometiendo endurecer la política migratoria, incluyendo la salida de la Convención Europea de Derechos Humanos. Entretanto, las encuestas revelan que el 47% de los británicos cree, equivocadamente, que los inmigrantes ilegales superan a los legales.



El Gobierno de Starmer busca reducir los cruces ilegales del Canal, pero hasta ahora no lo ha logrado.