Gaceta Oficial 43.176 miércoles 23 de julio 2025

2025-07-23 Gaceta Oficial 43176

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE AMAZONAS

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Amazonas (FUNDACITE AMAZONAS); estará conformada por las ciudadanas y ciudadano que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

IVIC

Aviso Oficial mediante la cual se corrige por error material la Providencia Administrativa IVIC-02/2024, publicada en la Gaceta Oficial 42958 de fecha 6 de septiembre de 2024.

CANTV, C.A.

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), celebrada el día 25 de abril de 2025.

Certificación mediante la cual la Resolución RGAC-001/2025- 04-10-007, de fecha 10 de abril de 2025, la Junta Directiva de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aprobó la designación del Auditor Interno (E), de la CANTV y sus Empresas Filiales, a Marina del Carmen Villarroel Tablante; Certificación mediante la cual la Resolución RGAC-003/2025-04-23-008, de fecha 23 de abril del 2025, la Junta Directiva de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aprobó la designación de la Gerente General de Gestión Humana, en calidad de Encargada, a Marianela Minguet Delgado, de conformidad a lo establecido en la Política de Delegación de Atribuciones y Firmas POL-001 y el artículo 20 literal i) de los Estatutos Sociales.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se remueve a Karla Julissa Caicedo Moreno, del cargo que venía ejerciendo como Directora Estadal (Grado 99), adscrito a la Dirección Estadal Trujillo.

Resolución mediante la cual se culmina la Encargaduría de Julián Celestino Muñoz, del cargo que venía ejerciendo como Director Estadal (Grado 99), adscrito a la Dirección Estadal Apure; y se designa a Euclides José Carrera Rodríguez, para ocupar el cargo de Director Estadal, en calidad de Encargado, adscrito a la Dirección Estadal Apure.

Resolución mediante la cual se remueve a Aris del Valle Ferrer Velásquez, del cargo que venía ejerciendo como Directora General (Grado 99), adscrita a la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; y se designa a Pedro Germán Díaz, para ocupar el cargo de Director General, adscrito a la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

IPOSTEL

Providencia mediante la cual se designa a Maribel Rosario Contreras, como Directora de Consultoría Jurídica del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).

INAC

Providencia mediante la cual se renueva el Certificado del Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) a la sociedad mercantil AVIADORES DEL CENTRO, UNIDAD DE MEDICINA AERONÁUTICA, C.A., con base a las condiciones, limitaciones y términos que en ella se indican.

Providencias mediante las cuales se renuevan el Certificado de Funcionamiento al Centro de Instrucción Aeronáutica CCIA Nº 59 del Centro de Instrucción de Aviación Civil de Occidente (CIACO), de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ellas se establecen.

Providencia mediante la cual se renueva el Certificado de Funcionamiento al Centro de Instrucción Aeronáutica CCIA Nº 59 N-1, del Centro de Instrucción de Aeronáutica Centro de Instrucción de Aviación Civil de Occidente (CIACO), de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se establecen.

Providencia mediante la cual se renueva el Permiso Operacional otorgado a la sociedad mercantil Aeropostal Alas de Venezuela C.A., con base a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa a Avelina del Carmen Franco Sevillano, como Consultora Jurídica Encargada, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se designa a Briseida María Eugenia Briceño Millán, como Responsable Patrimonial del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resolución mediante la cual se designa a Carolina Rodrigues Delgado, como Coordinadora General, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a Jhonny Alfonso Linares García, como Director General de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.

Resolución mediante la cual se designa a Jackson Ramiro Andrade Muñoz, como Director General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado; y como Director General de Administración y Finanzas, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición Ad Honorem.

Resolución mediante la cual se designa a Lina Ginet Guerrero, como Directora General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

