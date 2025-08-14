Presentarán nuevo lote de explosivos que pretendía utilizar la extrema derecha

Diosdado Cabello en el Mazo Dando Credito: Agencias

14 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que este jueves presentará un nuevo lote de explosivos, como evidencia, de los actos desestabilizadores que intenta consumar la extrema derecha en el país. Indicó que los organismos de seguridad del Estado “han encontrado otras cosas peores”.



Durante la transmisión del programa «Con el Mazo Dando», por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello recordó que la extrema derecha intentó cometer actos violentos en el Estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas, así como en unos silos de nitrógeno e hidrógeno cercanos al recinto deportivo. “Imagínense el desastre [que hubiesen cometido], son malos y no les importa. En Plaza Venezuela hubiese muerto un gentío, pero ya tenemos nombres y apellidos desde el primero al último. Están convictos y confesos”, dijo.



Aseguró que este jueves dará a conocer a la opinión pública una serie de evidencias (dispositivos armados) que intentaban utilizar los agentes de extrema derecha en el país. “Yo mandé a buscar todos los expedientes de supuestos hechos en oriente, relacionados con instalaciones petroleras porque vamos a volver a hacer los estudios”, expresó.



Finalmente, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, enfatizó que habrá justicia en el país ante las nuevas amenazas de desestabilización. “Así se llame ‘La Sayona’, tenga el apellido que tenga, los protejan los gringos, como sea” responderán ante la justicia, acotó.

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)