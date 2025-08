(VIDEO) PCV denuncia acuerdos secretos con Chevron: Violentan la Constitución y lesionan la soberanía

06-08-25.-Pedro Eusse, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), alertó sobre el carácter irregular y lesivo para la soberanía nacional del anunciado retorno de operaciones de la transnacional petrolera estadounidense Chevron, información que se conoció primero por medios extranjeros y no a través de canales oficiales en el país.«Resulta alarmante que acuerdos de esta envergadura se conozcan por vías informales y no se sometan al escrutinio público», advirtió Eusse.El dirigente comunista criticó las recientes declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien calificó como “estúpidos” a quienes cuestionan las condiciones del acuerdo con Chevron y afirmó que se trataba de un acuerdo «privado» entre las administraciones de Nicolás Maduro y Donald Trump.«Le recordamos a ese ciudadano que la Constitución establece que todo contrato de interés público debe ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional. No se trata de un negocio privado», subrayó Eusse.El PCV denunció que el gobierno actual maneja de manera arbitraria y opaca los asuntos económicos de interés público, actuando «como si se tratara de su hacienda particular». En ese sentido, reiteró su rechazo a la llamada «ley antibloqueo», calificada por Eusse como «un instrumento inconstitucional que ha servido para el saqueo, la corrupción y para ocultar acuerdos que lesionan la soberanía nacional».«Aquí se están firmando convenios de espaldas al pueblo y lo más grave es que quienes deberían rendir cuentas lo despachan con cinismo y amenazas», expresó.Finalmente, el PCV llamó a las fuerzas populares, sindicales y revolucionarias a fortalecer la lucha por la restitución de la plena vigencia de la Constitución y por una política petrolera soberana que garantice la transparencia, el debate público y la protección de los intereses nacionales.