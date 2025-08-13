Panamá: Organizaciones sociales rechazan ejercicios conjuntos con tropas de EEUU

Organizaciones rechazan ejercicios conjuntos con tropas de EEUU para fortalecer la seguridad del Canal de Panamá

13 de agosto de 2025.- Rechazados por organizaciones populares comienzan hoy en Panamá nuevos ejercicios conjuntos con Estados Unidos, tras la llegada escalonada de equipamiento y cientos de efectivos.



Este miércoles arriban tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo que se sumarán a las maniobras dirigidas a fortalecer la seguridad del Canal de Panamá, su principal objetivo, trascendió.



El domingo último aterrizó en el aeropuerto internacional de Panamá Pacífico, en las afueras de la capital, un Hércules C-130 , transportando equipos destinados a un programa de entrenamiento, según dio a conocer el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).



De acuerdo con la entidad, el material será utilizado en ejercicios hasta el 23 de agosto que forman parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y que buscan reforzar las capacidades tácticas y operativas de los estamentos de seguridad del Estado, con especial atención a la protección de la vía interoceánica.



Los ejercicios responden a un plan de estudios elaborado en coordinación con el Jungle Operations Training Center del Ejército de Estados Unidos, perteneciente a la 25ª División de Infantería.



Estos entrenamientos conjuntos forman parte de las actividades que realizan Panamá y Washington en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional.



Todo esto se enmarca en un memorando de entendimiento entre ambos países, suscrito en abril de este año entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.



Como parte de esta cooperación bilateral, durante la primera semana de este mes de agosto, arribaron a Panamá infantes de marina de Estados Unidos para participar en un programa de entrenamiento conjunto.



El ejercicio Panamax Alfa 2025 se divide en varias fases. La fase I, que se desarrolla actualmente, está dedicada a operaciones simuladas enfocadas en la protección y seguridad del Canal de Panamá. Este año incluye la capacitación de 90 unidades, de las cuales 40 avanzarán a la etapa final.



La fase II, por otro lado, prevista para septiembre próximo, contempla operaciones conjuntas entre Panama Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Galeón con el propósito de fortalecer la defensa del Canal de Panamá, según explicó la subcomisionada del Servicio Nacional de Fronteras, Maritza Censión.



Desde 1990, Panamá y Estados Unidos han suscrito 24 acuerdos, convenios y memorandos de entendimiento, todos en estricto respeto a la soberanía nacional, según el Ministerio de Seguridad (Minseg).



El titular de esa cartera, Frank Ábrego, confirmó que en los próximos meses, Panamá recibirá a mayor cantidad de tropas norteamericanas, distribuidas tanto en marines como aeronaves.



Según Ábrego, el plan piloto se desarrolla en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la caribeña provincia de Colón, con la participación de instructores y alumnos de ambos países.



En total, el ejercicio reunirá 44 infantes de marina de Estados Unidos y 40 unidades de la Fuerza Pública panameña.



Ábrego explicó que dentro de los entrenamientos conjuntos se hacen ejercicios técnicos sobre situaciones que pueden darse en el país, así como ejercicios prácticos en la selva y en el mar.



El funcionario mencionó además que la alianza en el terreno militar no solo es exclusiva con Estados Unidos, ya que también han trabajado con Reino Unido y Francia, además países de la región como Chile y Perú.