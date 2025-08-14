La icónica empresa cinematográfica estadounidense Kodak advierte cierre de operaciones

La compañía estadounidense, a la que se atribuye haber revolucionado la fotografía amateur, advierte que podría cerrar tras más de 130 años.

13 de agosto de 2025.-Eastman Kodak Co., con sede en Rochester, Nueva York, presentó un sombrío panorama financiero en sus informes de ganancias y presentaciones, tras registrar pérdidas en el segundo trimestre, lo que provocó un desplome en las acciones en las primeras operaciones del martes 12 de agosto, informó Estados Unidos Hoy.com.

La icónica marca declaró en presentaciones gubernamentales el lunes 11 de agosto que existen "dudas sustanciales" sobre la capacidad de la compañía para continuar, ya que enfrenta una deuda de más de 470 millones de dólares y recorta drásticamente su plan de pensiones para intentar mantenerse a flote.

"Kodak tiene deudas con vencimiento en doce meses y no cuenta con financiación comprometida ni liquidez disponible para cumplir con dichas obligaciones si vencen según sus términos actuales", declaró la compañía en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Kodak se convirtió en una de las empresas estadounidenses más emblemáticas a finales del siglo XIX con la introducción de la cámara Kodak #1 en 1888, a la que se atribuye haber hecho accesible la fotografía al público general. Si bien saltó a la fama gracias a sus productos de fotografía en película, tuvo dificultades para adaptarse a la cambiante industria con la llegada de la imagen digital, por lo que la compañía se declaró en quiebra en 2012. En los últimos años, se ha dedicado a productos químicos y farmacéuticos especializados.

¿Qué le depara el futuro a Kodak?

El director financiero de Kodak, David Bullwinkle, declaró en el comunicado de la compañía del 11 de agosto que planea centrarse en su sector de productos químicos y materiales avanzados de ahora en adelante, y que el recorte a su programa de jubilación se destinará al pago de su deuda.

Añadió que la compañía espera tener una comprensión clara para el viernes 15 de agosto de cómo cumplirá con sus obligaciones de deuda.

"Durante el segundo semestre del año, seguiremos enfocándonos en reducir costos hoy y convertir nuestras inversiones en crecimiento a largo plazo", declaró Bullwinkle.