Estados Unidos: Un centro de detención de inmigración tiene detenidos durmiendo en el suelo

Un juez federal ordenó al ICE que permitiera a los detenidos de un centro de detención de Manhattan hablar con su abogado tras quejas de condiciones "inhumanas".

13 de agosto de 2025.-El gobierno de Trump debe mejorar las condiciones en un centro de detención migratoria del Bajo Manhattan, donde un abogado del gobierno reconoce que los detenidos duermen en el suelo, dictaminó un juez federal el martes, informó El Correo de Washington.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está hacinando a los detenidos en un área de detención sin camas, duchas ni asistencia médica, según una demanda colectiva presentada por la ACLU en nombre de los detenidos. Durante más de una semana, las personas duermen cada noche en un suelo de hormigón junto a los baños, sin medicamentos ni posibilidad de asearse, y reciben "como máximo dos comidas ligeras al día", escribieron los abogados de los detenidos.

Las condiciones en el área de detención de un edificio federal en el número 26 de Federal Plaza se hicieron ampliamente conocidas después de que la Coalición de Inmigración de Nueva York, un grupo de defensa, publicara el mes pasado un vídeo del interior de las instalaciones. El vídeo mostraba habitaciones repletas de personas durmiendo sobre mantas de aluminio en el suelo de las instalaciones.

El juez Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó el martes que las salas de detención deben tener al menos 50 pies cuadrados por persona, limpiarse tres veces al día y contar con una colchoneta limpia para cada detenido.

La demanda acusa a ICE, al Departamento de Seguridad Nacional y a cuatro altos funcionarios de dichas agencias.

“Esta orden y esta demanda se basan en una completa ficción sobre el 26 Federal Plaza”, declaró el miércoles la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un correo electrónico a The Washington Post. Añadió: “Cualquier afirmación sobre condiciones deplorables en las instalaciones de ICE es categóricamente falsa”.

Sin embargo, el abogado Jeffrey S. Oestericher, quien representa al gobierno, afirmó durante una audiencia el martes que la demanda tiene razón en cuanto a las condiciones de descanso de los detenidos.

“No hay controversia fáctica sobre la falta de camas en estas salas de detención ni sobre la falta de colchonetas. Solo se les proporcionan mantas”, declaró Oestericher.