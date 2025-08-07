Consejo Federal de Gobierno: Maduro incluye al alcalde de Chacao como parte de la secretaría

Consejo Federal de Gobierno Credito: 2001

07-08-25.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este jueves nuevos integrantes al Consejo Federal de Gobierno, entre ellos se encuentra el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque.



“Queda instalada, el día de hoy, como máxima instancia de coordinación ejecutiva, presidida por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, con el secretario Leonardo Montezuma. Por el Gobierno nacional estarían el ministro Jorge Márquez y la ministra Gabriela Jiménez; por las gobernaciones del país estarían el gobernador de Falcón, Víctor Clark, la gobernadora de Sucre, Johana Carrillo, y de Cojedes, Alberto Galíndez, quien ya venía siendo miembro de esta secretaría, y por los alcaldes estarían la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, además del alcalde Gian Carlos Di Martino, de Maracaibo”, detalló Maduro, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.



Explicó que con dicha instalaciones del consejo, los gobernadores y alcaldes apoyarán firmemente al Poder Popular en la ejecución de sus proyectos, con asesoría profesional, maquinaria y recursos económicos.



Maduro celebra victoria de opositores



El jefe de Estado felicitó a los 50 alcaldes de la oposición que ganaron las elecciones municipales del pasado 27 de julio.



“Mira que importante que ustedes participaron, que no se dejaron llevar por el llamado del imperio norteamerincano y el fascismo a desconocer y destruir las instituciones. Si ustedes no participan, ahorita fueran nuestras, nosotros no nos negamos, las ganamos y las ejercemos”, indicó Maduro.



Destacó su “sorpresa” de que este sector político se ganara esta cantidad de alcaldías, de las cuales 12 son de candidatos nuevos.



“Me sorprende, porque la visión que yo tengo es que la oposición es mala gobernante por los resultados en las alcaldías de Maracaibo. Mis felicitaciones a ustedes y a sus votantes”, dijo Maduro.



Ante esto, llamó a los gobernadores y alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a “ponerse las pilas”.



“Porque estos se las traen, dentro de cuatro años nos van a querer ganar más alcaldías y más gobernaciones”, concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 660 veces.

La fuente original de este documento es:

2001 (https://2001online.com/nacionales/consejo-federal-de-gobierno-maduro-incluye-al-alcalde-de-chacao-como-parte-de-la-secretaria-20258622590)