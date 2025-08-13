(VIDEO) Cosas que no sabías de Latinoamérica

Vea en Venezuela El Relampago de El Catatumbo Credito: Agencias

En Cuba hay una migracion masiva de cangrejos Credito: Agencias

Ecuador es el primer pais en otorgarle derechos La Naturaleza Credito: Agencias

Miercoles, 13 de agosto de 2025.- A continuación les presentamos a aporreadores y aporreadoras el siguiente video donde se mencionan algunas cosas, que probablemente desconocían de Latinoamérica.