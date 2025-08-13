(VIDEO) Cosas que no sabías de Latinoamérica

Por: | | Versión para imprimir

Vea en Venezuela El Relampago de El Catatumbo

Vea en Venezuela El Relampago de El Catatumbo

Credito: Agencias

Volcan activo en Nicaragua

Volcan activo en Nicaragua

Credito: Agencias

En Honduras llueven peces

En Honduras llueven peces

Credito: Agencias

En Cuba hay una migracion masiva de cangrejos

En Cuba hay una migracion masiva de cangrejos

Credito: Agencias

En Bolivia no hay Macdonalds

En Bolivia no hay Macdonalds

Credito: Agencias

El Cristo redentor de Brasil

El Cristo redentor de Brasil

Credito: Agencias

Ecuador es el primer pais en otorgarle derechos La Naturaleza

Ecuador es el primer pais en otorgarle derechos La Naturaleza

Credito: Agencias

Miercoles, 13 de agosto de 2025.- A continuación les presentamos a aporreadores y aporreadoras el siguiente video donde se mencionan algunas cosas, que probablemente desconocían de Latinoamérica.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 673 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad