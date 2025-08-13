Principal
(VIDEO) Cosas que no sabías de Latinoamérica
Miércoles, 13/08/2025 02:31 PM
Vea en Venezuela El Relampago de El Catatumbo
Credito: Agencias
Volcan activo en Nicaragua
Credito: Agencias
En Honduras llueven peces
Credito: Agencias
En Cuba hay una migracion masiva de cangrejos
Credito: Agencias
En Bolivia no hay Macdonalds
Credito: Agencias
El Cristo redentor de Brasil
Credito: Agencias
Ecuador es el primer pais en otorgarle derechos La Naturaleza
Credito: Agencias
Miercoles, 13 de agosto de 2025.- A continuación les presentamos a aporreadores y aporreadoras el siguiente video donde se mencionan algunas cosas, que probablemente desconocían de Latinoamérica.
