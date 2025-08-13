Cuba celebra el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro

Credito: La razon

13 de agosto de 2025.- Cuba evoca y celebra hoy el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana.



El presidente Miguel Díaz-Canel expresó em la red social X que «#Fidel no es solo presente. Es una constante. Guía y reto. Ejemplo y desvelo. Siento que sigue en la vanguardia, como en la Sierra o en Girón».



Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero, reafirmó que Cuba celebra su cumpleaños con la certeza de saberlo vivo y «presente en cada victoria o desafío de la Revolución, en la unidad y la resistencia, en nuestros sueños de justicia para #Cuba y el mundo y en la convicción más profunda de que si se puede». Asimismo la Cancillería de Cuba acotó que «Fidel tenía el don de tocar vidas, de entrar en ellas e impactar con un gesto, que no moría con las palabras precisas, sino que venía arropado por acciones concretas».



El país honra a Fidel en sus 99 años, al líder inmortal cuya lucha por la justicia, la soberanía y la dignidad de los pueblos sigue inspirando al mundo. Su legado revolucionario, su firmeza ante el imperio y su amor por la patria son brújulas de resistencia y esperanza.