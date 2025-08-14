Saime confirma tarifas del pasaporte ajustadas al dólar BCV

14-08-25.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó que el precio del pasaporte venezolano sigue calculándose en «moneda ref», es decir, tomando como base el tipo de cambio oficial que publica cada día el Banco Central de Venezuela (BCV).Esto significa que el monto en bolívares cambia constantemente según la cotización vigente.A través de sus redes sociales, el organismo difundió nuevamente la lista de precios para los diferentes tipos de pasaporte y rangos de edad, tanto en modalidad ordinaria como en habilitada.Con la tasa oficial de este 13 de agosto de 2025, fijada en 133,51 bolívares por dólar, los costos quedan así:Pasaporte ordinario:3 meses a 3 años: 120 Ref. → 16.021 bolívares3 a 17 años: 164 Ref. → 21.896 bolívaresMayores de 18 años: 216 Ref. → 28.835 bolívaresPasaporte habilitado:3 meses a 3 años: 290 Ref. → 38.718 bolívares3 a 17 años: 310 Ref. → 41.388 bolívaresMayores de 18 años: 350 Ref. → 46.729 bolívaresEstos valores en moneda ref deben multiplicarse por la tasa oficial vigente el día del pago, por lo que el precio final en bolívares puede variar de un día a otro.En cuanto a los tiempos de entrega, el documento ordinario se despacha en un plazo estimado de 8 a 15 días hábiles, mientras que el habilitado —de carácter urgente— está disponible en 48 horas. Los trámites se realizan exclusivamente a través del portal web oficial.