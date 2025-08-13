Ministro Cabello reveló vínculos de una jueza con explosivos incautados en Monagas

El ministro Diosdado Cabello muestra parte del material explosivo incautado durante la operación antiterrorista realizada el pasado 9 de agosto en Monagas

13 de agosto de 2025.- El ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reveló que una jueza realizó una llamada para intervenir a favor de los presuntos implicados en la tenencia de un lote de material explosivo incautado en el estado Monagas.



Cabello compareció este martes ante la Asamblea Nacional donde ejerció un derecho de palabra para explicar los últimos procedimientos realizados por organismos de seguridad y que dieron al traste con atentados de corte terrorista que pretendían ejecutar en las adyacencias de Plaza Venezuela el domingo 3 de Agosto pasado.



Pero también se refirió al decomiso de un lote de material explosivo que estaba depositado en dos lugares de Maturín (Monagas). Y fue precisamente con ocasión de ese último procedimiento, donde se produce la llamada de la jueza cuyo nombre no fue revelado por el Ministro de Interiores.



“Inmediatamente una jueza llamó y dijo: nadie vaya a hacer nada porque, tengan cuidado, allí hay gente importante”, narró el ministro Cabello este martes ante el plenario de la Asamblea Nacional cuando estaba exhibiendo parte del material incautado en la zona industrial de Maturín.



“¿Y los que iban a morir no son importantes?…buena esa juez va a tener que rendir cuenta a la justicia, porque alguien la llamó a ella, y que aclare la duda. Yo tengo una duda referente a la gente importante. Tengo una duda y debe aclararlo quien la llamó”, comentó Cabello aludiendo a la actuación de la jueza monaguense.



El material explosivo incautado en Maturín pertenece a una empresa cuya consultora jurídica participó en la defensa de los procesados por terrorismo tras ser detenidos en eventos anteriores planificados para crear caos en Venezuela, explicó Cabello. “¿Quién era la consultora jurídica de esa empresa y a quién defendió…terroristas de años anteriores?”, se preguntó Cabello durante su intervención en la sesión de este Martes del parlamento venezolano.



Cabello ahondó en ese punto y contestó a quienes han dicho públicamente que lo incautado en Maturín es material que se emplea en perforaciones de espacios rocosos para extraer petróleo. “No le hace nada a un ser humano, solo a la roca: esa es la explicación que dan los terroristas, los cómplices, los que sabían de esto”, replicó Cabello al momento de tomar una de las 51.235 cargas huecas incautadas en Maturín, especie de peloticas de hierro que, al ser arrojadas contra un tanque militar, se desintegra en esquirlas como si fuera una granada.