Retornan al país 183 venezolanos en el vuelo 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Vuelta a la Patria llegó a Maiquetía con 183 venezolanos en el vuelo 56

14 de agosto de 2025.- El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, recibió el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, integrado por 183 venezolanos provenientes de Estados Unidos, con escala en Honduras, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Bolivariano para facilitar el retorno seguro y digno de sus ciudadanos.



La llegada de los 163 hombres y 20 mujeres fue supervisada por un equipo multidisciplinario conformado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Oficina Nacional de Atención Integral a la Víctima de Violencia (Onaivv), y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre otros organismos.



Estas instituciones se encargaron de aplicar rigurosos protocolos de protección, atención y seguridad, con el objetivo de garantizar que los connacionales regresaran a casa en condiciones óptimas, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la reunificación familiar y la defensa de los derechos humanos.



La Gran Misión Vuelta a la Patria ha sido concebida como una respuesta humanitaria ante los efectos de la guerra económica y las campañas mediáticas que llevaron a miles de venezolanos a migrar en condiciones adversas. Según declaraciones oficiales difundidas a través del canal de Telegram del programa, “cada vuelo es un paso más hacia la reunificación familiar y una victoria contra las adversidades”.



Este nuevo retorno representa no solo un alivio para quienes lograron reencontrarse con sus seres queridos, sino también una reafirmación del esfuerzo del Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, por brindar alternativas concretas a quienes fueron inducidos a abandonar el país por las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales.



La nota de prensa emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz destaca que el operativo de recepción fue ejecutado con total coordinación entre los entes involucrados, asegurando un proceso ordenado, seguro y humanitario.