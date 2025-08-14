Incautan más de 1500 kilos de explosivos en galpón del estado Anzoátegui

1500 kilos de explosivos incautados en Anzoátegui

14 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó la incautación de más de 1.500 kilos de explosivos en un galpón ubicado en el municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui.



Indicó que luego del hallazgo realizado en los galpones del estado Monagas, las investigaciones condujeron a este galpón perteneciente a una empresa que tiene 8 años sin contratar con Petróleos de Venezuela (PDVSA).



Recordó que el límite de material explosivo permitido para estas empresas es de 50 kilos y 100 detonadores eléctricos.



“Ninguna empresa petrolera pueda tener más de 50 kilos de explosivos. Quien tenga más es sospechoso sobre su uso y comercialización y nosotros como Gobierno estamos obligados a garantizar la paz del país”, expresó.



Añadió que en total fueron 724 cortadores, seis mil 769 elementos de carga hueca, 220 detonares eléctricos, cordón detonante, 128 explosivos tipo peletts, frho 33 de este tipo, 12 cajas para taponear y 27 explosivos adicionales. «Si aquí alguien pusiera un dispositivo junto con esto para explotar, no quedaría nada, si alguien tomara partes como cortadores, las cargas huecas y lo usara en la calle, si todo esto explotara tendría una onda letal de 911 metros, casi un kilómetro, no quedaría nada ni nadie y solo quedarían las esquirlas que desprenden todo», insistió.



Mostró un detonador de 18 kilos que contiene HMK, un explosivo de rápida difusión. “En un segundo, la onda expansiva de esto alcanza 9,1 kilómetros”.



Asimismo, precisó que en caso de explotar todo el material incautado tendrían un impacto letal de 911 metros y las esquirlas llegarían a 1.200 metros.



«Qué querían hacer (derecha extrema), caos, cuántas muertes iban a causar, lo que intentaron en Plaza Venezuela, lo que podían hacer con este explosivo era más terrible, era mayor, esto no se trata de los organismos gubernamentales, esto tiene que ser un tema de todos los venezolanos», reflexionó sobre esto.