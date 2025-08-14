Activistas de Colombia y Venezuela se unen para preparar la Conferencia Continental que se llevará a cabo en México

16 de agosto conferencia por el derecho a migrar

14 de agosto de 2025.- El sábado 16 de agosto se efectuará reunión virtual preparatoria de la CONFERENCIA CONTINENTAL POR EL DERECHO A MIGRAR, POR LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES, Y EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA (Ciudad de México, 27 septiembre 2025). Convocada por el Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores (As) CAIT-Venezuela y el Movimiento Progresista Alternativo (MPA) de Colombia. También participará la Red Socialista de Colombia.



En un contexto de deportación de miles de inmigrantes, la imposición de aranceles a la mayoría de los países latinoamericanos, la amenaza de Estados Unidos de invadir países latinoamericanos para “combatir a los cárteles” no es solo un gesto de seguridad, sino una estrategia de poder y negocios. Bajo el pretexto de enfrentar el narcotráfico, Washington busca imponer su agenda política, económica y militar en la región.



Estados Unidos profundiza su ofensiva contra Venezuela: no le bastan las sanciones económicas que desde hace años golpean al pueblo trabajador, ahora ofrece millones de dólares a quien proporcione “información” sobre Maduro. En realidad, se trata de incentivar abiertamente intervencionismos o golpes de Estado al servicio de sus intereses.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha condenado las amenazas militares de Estados Unidos tras los informes de que la administración Trump ordenó al Pentágono comenzar a usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga, además hizo un llamado urgente este martes a los cancilleres de América Latina para que convoquen una reunión “lo más pronto posible, ante las amenazas que colocan el riesgo la soberanía regional.



Ninguna nación podrá oponerse a la presión del imperialismo de manera individual. La unificación del pueblo trabajador de América Latina, en colaboración con los obreros de Estados Unidos y Canadá, es el camino de resistencia para enfrentar contra las acciones de la administración Trump.