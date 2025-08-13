Se prevee que Donald Trump le ofrecerá minerales a Vladimir Putin a cambio de la paz

13 de agosto de 2025.- El presidente estadounidense propondrá oportunidades para generar ingresos para alentar a Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania, informó El Telégrafo.co.uk.

Donald Trump se prepara para ofrecer a Vladimir Putin acceso a minerales de tierras raras para incentivarlo a poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense llegará a la esperada reunión con su homólogo ruso el viernes con varias oportunidades para que Putin gane dinero.

Estas incluirán la apertura de los recursos naturales de Alaska a Moscú y el levantamiento de algunas de las sanciones estadounidenses a la industria aeronáutica rusa, según ha podido revelar The Telegraph.

Las propuestas incluyen dar a Putin acceso a los minerales de tierras raras en los territorios ucranianos actualmente ocupados por Rusia.

Se cree que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, se encuentra entre las figuras de la administración que informan a Trump antes de su reunión con Putin en Anchorage.

Bessent está explorando las compensaciones económicas que Estados Unidos puede alcanzar con Rusia para acelerar un acuerdo de alto el fuego.

En una conferencia de prensa el miércoles, Trump afirmó que Putin se enfrentaría a "graves consecuencias" si no aceptaba poner fin a la guerra en Ucrania en su reunión del viernes.

El líder estadounidense también reveló su intención de buscar una segunda reunión inmediata con Putin, esta vez con la participación de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, tras sus conversaciones individuales en Alaska.

Trump declaró: "Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, si desean que esté presente".

El presidente estadounidense había asistido a una cumbre virtual con Zelensky y otros líderes europeos, entre ellos Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, como parte de una serie de llamadas previas a la reunión en Alaska.

Tras las conversaciones, Zelensky afirmó que Trump respaldaba las garantías de seguridad para Ucrania. "Debería haber garantías de seguridad", declaró en una conferencia de prensa junto con Merz, el canciller alemán.

El presidente Trump manifestó su apoyo a esto y a la disposición de Estados Unidos a participar.