Canciller de Venezuela responde a Pam Bondi y denuncia robo de aviones. "Un cuento digno de una mala serie"

14-08-25.-El canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó este miércoles 13 de agosto las acusaciones de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien dijo que el Departamento de Justicia “ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más".



La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que Maduro “es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al retomar una acusación que Estados Unidos formalizó en 2020, cuando lo señaló de “narcoterrorismo”.



Gil, en un comunicado divulgado en Telegram, indicó que “la fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie”.



“Quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano, robados con complicidad de Luis Abinader y llevados a Estados Unidos”, indicó Gil en alusión a aviones venezolanos confiscados.



“Es el mismo guion imperial de siempre: ayer comunistas, después terroristas, luego armas de destrucción masiva; hoy, narcotraficantes. Cambian las mentiras, no el libreto”, añadió Gil en el comunicado.



“Maduro lleva más de 40 años de servicio público y una vida sencilla. Los verdaderos magnates están en Washington y Miami, saqueando CITGO, robando nuestro oro y confiscando activos”, agregó el canciller venezolano.