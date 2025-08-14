Denuncian detención de Rusbelia Astudillo, dirigente de la Federación de Jubilados y Pensionados

14-08-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este miércoles la detención arbitraria de Rusbelia Astudillo, reconocida defensora de los derechos humanos de los jubilados y consultora jurídica de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajupv).Según el reporte, Astudillo fue interceptada la tarde del miércoles 13 de agosto por sujetos desconocidos en el sector Terrazas del Club Hípico, sin orden judicial ni información sobre el motivo de su detención. Desde entonces, se desconoce su paradero y estado físico.Clippve exigió al Estado venezolano informar de inmediato dónde se encuentra, garantizar su integridad física y psicológica, permitir el acceso de familiares y abogados de confianza, y respetar su derecho al debido proceso.La organización advirtió que Astudillo se suma a la lista de mujeres adultas mayores detenidas por razones políticas en el país.*Con información de Monitoreamos